مها نصار: بدايتي مع المخرجة كاملة أبو ذكري كانت انطلاقتي الفنية

قالت الفنانة مها نصار، إن تجربتها الفنية مع زوجها المخرج حسين المنباوي خلال مسلسل «سوق الكانتو» كانت مختلفة تماما، متابعة «المعاملة في اللوكيشن بكل تأكيد بتكون مختلفة، فبطبيعة الحال مش بقوله غير يا أستاذ حسين في اللوكيشن، وفكرة بيعاملني إزاي، ممكن يتسأل فيها زمايلي، لأنه مش هيختارني في الدور إلا لو كان شايفني الأنسب لأدائه»، موضحة أن بداية انطلاقها جاءت عن طريق المخرجة كاملة أبو ذكري.

كما تطرقت الفنانة مها نصار، إلى هوايتها قائلة: «بحب ركوب الخيل، وعلى عكس زوجي مش بحب الجيم، والتمرينات خالص».

البداية الفنية منذ الطفولة

أكدت «نصار» خلال استضافتها من الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج «مساء dmc»، أنها كانت تحلم بالتمثيل منذ أن كانت طفلة، مضيفة: «منذ أن كان عندي 5 أو 6 سنين، بقولهم في البيت هشتغل ممثلة، لكن علشان أنا في إسكندرية مثلت وأنا أكبر شوية، وما كنتش شايفة أي حاجة تانية غير التمثيل».

كواليس بدايتها الفنية

وكانت استرجعت الفنانة مها نصار كواليس بدايتها الفنية قائلة: «بمثل من 10 سنين، بداية من مسلسل سرايا ثم واحة الغروب، الذى كان بمثابة بدايتى الفنية مع المخرجة كاملة أبو ذكرى، وبعدها بدأ المخرجين والمنتجين يلاحظونى أكثر، ولا أنسى لها إصرارها على اختياري في المسلسل رغم أنها كانت محتاجة شخصية لون بشرتها أسود للغاية».