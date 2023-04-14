مها نصار عن مسلسل تحت الوصاية: المخرج محمد شاكر خضير عبقري وفاجأ الجميع

قالت الفنانة مها نصار، إن دورها بمسلسل تحت الوصاية هو الأخت الداعمة والمصدقة لحق أختها حنان «منى زكي» وتدافع عنه طوال الوقت، مشيرة إلى أن مشهدها مع الفنان منى زكي عند توديعها عند القطار يكشف مدى تصديق الشخصية لأختها وما تفعله طوال الوقت، غير أنها أيضًا تخاف على أختها، خاصة بعد ما تعرضت له أختها من طرد من المنزل إلى الشارع.

وأضافت نصار في مداخلة هاتفية على راديو ميجا إف إم، أن دورها في مسلسل تحت الوصاية يمثل الشخص الداعم لشخص يحبه ويصدقه ومقتنع بقضيته، واصفة المخرج محمد شاكر خضير مخرج مسلسل تحت الوصاية بـ «العبقري».

الفنانة مها نصار: المخرج محمد شاكر خضير فاجأ الجميع

وتابعت الفنانة مها نصار، أن المخرج محمد شاكر خضير يتميز بكونه مخرج حساس وفاهم وملم بالمهنة، كاشفة عن أن المخرج محمد شاكر خضير فاجأ الجميع، متابعة «إحنا كنا بنشتغل في أحلى مود شغل، مع منى زكي ومحمد شاكر خضير، وشعرنا كأننا عائلة حقيقية، أنا خلصت تصوير وبقولهم لازم نفطر يوم كلنا مع بعض، يلا نتقابل، لاني حاسة أنهم عائلتي بالفعل».

مها نصار: المخرج محمد شاكر خضير فنان حقيقي وفنان مبدع ومبهر

وأكملت الفنانة مها نصار، أن المخرج محمد شاكر خضير فنان حقيقي ومحترم جدًا، وفنان مبدع ومبهر ودايمًا يفاجئ الجميع، لافتة إلى أنها من المعجبين جدًا بأعماله، وعندما اختارها للقيام بالدور أمام منى زكي في مسلسل تحت الوصاية ومضت العقد، كانت أسعد إنسانة بالدنيا، إذ أنها كانت ترغب بالعمل معه منذ وقت طويل.