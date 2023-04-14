مها نصار: منى زكي تتقمص أدوارها الفنية بصورة كبيرة.. وسعيدة بالعمل معها

أعربت الفنانة مها نصار، عن سعادتها العارمة بمشاركتها بدور أخت الفنانة مني زكي بمسلسل تحت الوصاية، متابعة: «مشاركتي في تحت الوصاية أبهرتني وأسعدتني»، مشيرة إلى سعادتها الكبيرة بالوقوف أمام الفنانة منى زكي بالمسلسل.

مها نصار: منى زكي عظيمة

وأضافت نصار، في مداخلة هاتفية على راديو ميجا إف إم، أن الحديث عن منى زكي لا يكفيه مداخلة هاتفية أو فقرة ببرنامج، فالحديث عنها يحتاج لحلقات كثيرة، متابعة: «أنا محتاجة حلقات عشان أتكلم عن الأدب والشياكة والذوق والرقي والفنانة العظيمة اللي أنا وقفت قدامها، إضافة لاحترامها الشغل».

مها نصار عن منى زكي: فيها كل حاجة حلوة

وتابعت الفنانة مها نصار، أن كل الأشياء الجيدة والحلوة كانت في شخص واحد وهو شخصية الفنانة منى ذكي، مشيرة إلى أنها أحبتها بالفعل من قلبها وشعرت أنها أختها، خاصة وأن منى زكي كانت شخصية حقيقية لا تقوم بالتمثيل بل تلمس الشخصية وتشعر بها وتحسها بصورة كبيرة، مؤكدة أنها تعتبر أن تمثيلها أمام منى زكي بمسلسل تحت الوصاية هذا العام من حظها الجيد.