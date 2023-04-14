الفنانة مها نصار عن تعليق الجمهور على صوتها: يا جماعة أنا هغني

قالت الفنانة مها نصار، إن الكثير من الجمهور علَّق على صوتها خلال أدائها لأدوارها هذا العام من خلال مشاركتها بـ 3 أعمال بدراما رمضان 2023 وهي: سوق الكانتو وتحت الوصاية وضرب نار، واستطردت مازحة «يا جماعة أنا هغني».

أحب التمثيل بمسلسلات تتناول حقبا تاريخية مختلفة

وأضافت نصار في مداخلة هاتفية على راديو ميجا إف إم، أن مشاركتها بمسلسل سوق الكانتو أسعدتها لأنها تحب التمثيل في مثل هذه الحقب التاريخية وما بها من أجواء مختلفة، لافتة إلى أن مخرج العمل حسين المنباوي كمخرج بعيدًا عن كونه زوجها، لديه عالم خاص به، بيعرف يخلقه وهو ما ظهر بأعماله المختلفة كسوق الكانتو وجزيرة غمام والفتوة.

أحب مشاركة زوجي المخرج حسين المنباوي أعماله

وتابعت الفنانة مها نصار، أنها تحب كثيرًا المشاركة مع زوجها المخرج حسين المنباوي والمشاركة معه بالعالم الذي يخلقه، وهو ما دفعها لمشاركته مسلسل سوق الكانتو، مشيدة بصنعه للكادرات وبإحساسه بالممثلين وحبه لهم، وهو ما يجعلها تحب العمل معه عندما يطلبها لأدوار بأعماله.