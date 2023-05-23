فودة: حالة الطقس معتدلة بجنوب سيناء.. وجبل موسى العظمى 23 درجة

تشهد محافظة جنوب سيناء، أجواءً مناخية معتدلة على كل أنحاء المدن، وتراوحت درجات الحرارة بين 20 إلى 32 درجة مئوية في المدن السياحية، التي يقصدها السياح.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن حالة الطقس في المحافظة معتدلة بصفة عامة على كل المدن، مع ارتفاع نسبة الرطوبة، ونشاط لحركة الرياح.

طقس معتدل بالمدن السياحية

وأكد محافظ جنوب سيناء، أن حالة المناخ في المدن السياحية معتدلة وجيدة جدا لقضاء إجازة نهاية العام الدراسي، مشيرا إلى أن نسبة الحجوزات السياحية ترتفع في ظل تحسن حالة الطقس.

وأشار «فودة» إلى أن المدن السياحية بالمحافظة، سواء على خليج العقبة أو السويس، تمر بحالة طقس معتدل، وسجلت مدينة شرم الشيخ اليوم الثلاثاء درجة حرارة 27، وتصل العظمى إلى 32 درجة، ومدينة دهب سجلت 27 درجة، طابا 26 درجة، رأس سدر سجلت درجة حرارة 25.

جبل موسى العظمى 23 درجة

ونوه اللواء خالد فودة، إلى أن الأجواء الربيعية في مدينة سانت كاترين ساعدت على جذب آلاف السياح إلى أعلى مدينة في جنوب سيناء، موضحا أن جبل موسى الذي يستقبل السياح يوميا لمشاهدة شروق وغروب الشمس من ارتفاع 2250 مترا فوق مستوى سطح البحر، سجل 23 درجة اليوم الثلاثاء.

وأوضح المحافظ أن مدينة سانت كاترين استقبلت ما يقرب من 1000 سائح خلال يومين، لقضاء إجازة الصيف.