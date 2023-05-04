طقس جنوب سيناء اليوم: حار نهارا معتدل ليلا.. و«دهب» تسجل 34 درجة

تشهد محافظة جنوب سيناء صباح اليوم الخميس تغيرا في حالة المناخ مقارنة بأول الأسبوع، بارتفاع درجات الحرارة نهارًا التي وصلت إلى 34 درجة في مدينتي دهب وشرم الشيخ.

وأكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، لـ«الوطن» الخميس أن فصل الربيع في المحافظة متقلب فقد شهدت المدن طقس بارد في بعض الأيام، ومنذ أمس والحرارة بدأت في الارتفاع في أجواء مناخية أشبه بفصل الصيف.

دهب 34 درجة

قال محافظ جنوب سيناء إن مدينة دهب الواقعة على خليج العقبة سجلت اليوم أعلى درجة حرارة على مستوى المحافظة فقد سجلت في الصباح درجة 26 درجة، وتصل خلال اليوم إلى 34 درجة، وتتعرض إلى رياح شمالية وشمالية غربية بسرعة 21 كيلومترا في الساعة.

مدينة شرم الشيخ سجلت صباح الخميس درجة حرارة 24 درجة وتصل منتصف اليوم إلى 32 درجة، مدينة طور سيناء عاصمة محافظة جنوب سيناء سجلت درجة حرارة 21 درجة، نويبع 24 درجة، طابا 23 درجة.

سانت كاترين 18 درجة

قال اللواء طارق عابد رئيس مدينة سانت كاترين إن درجات الحرارة بالمدينة ارتفعت حتى فوق قمم الجبال حيث سجلت صباح الخميس 18 درجة مئوية، بينما سجلت قمة جبل موسى الأشهر في العالم درجة حرارة 13 درجة، جبل سانت كاترين أعلى القمم الجبلية في مصر بارتفاع 2650 مترا فوق مستوى سطح البحر 10 درجات.