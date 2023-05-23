 رئيس جامعة عين شمس يكشف تفاصيل تدريس مناهج الطب باللغة الفرنسية

قال الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، إن كلية الطب بالجامعة تستعد بتجهيزات ولوجستيات لتطبيق برنامج الطب باللغة الفرنسية بالتعاون مع جامعة باريس، لافتا إلى أنه من المقرر أن يبدأ البرنامج في العام الدراسي 2024/2025.

أقدم كليات الطب في المنطقة والشرق الأوسط

وأوضح المتيني في مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» المذاع على اكسترا نيوز، أن كلية الطب بالجامعة تأسست قبل أكثر من 75 عاما وهي من أقدم كليات الطب في المنطقة والشرق الأوسط وأفريقيا، ووقّعت العديد من الاتفاقيات في مختلف بلاد العالم، مشيرا إلى أن الهدف من تعليم الطب باللغة الفرنسية هو توفير برنامج الطب الفرنسي وليس مجرد اللغة فقط، خاصة وأن فرنسا من أكثر الدول المتقدمة في القطاع الطبي.

الطلاب الأفارقة الناطقين باللغة الفرنسية

وأشار رئيس جامعة عين شمس إلى أن الجامعة تعمل على توفير أفضل البرامج الدراسية لطلابها، ومن المستهدف من بين 2500 إلى 3000 طالب من خريجي المدارس الفرنسية في مصر، 5% فقط وهي نسبة تناسب قدرات البرنامج، والفئة الثانية المستهدفة الطلاب الأفارقة الناطقين باللغة الفرنسية من 20 دولة إفريقية.

برامج الحقوق والتجارة باللغة الفرنسية

وأكد رئيس جامعة عين شمس، أن الجامعة تضم برنامج بكلية الحقوق بالتعاون مع جامعة فرنسية ويعمل بنجاح منذ 20 عاما، وبرنامج آخر بكلية التجارة منذ ما يقرب من 30 عاما.