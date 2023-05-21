لطلاب كليات الطب والهندسة.. إجراءات معادلة شهادات المصريين من الخارج

كشف المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إجراءات معادلة الشهادات العلمية المختلفة التي حصل عليها الطلاب من جامعات خارج مصر، لكليات الطب والهندسة وفقًا للضوابط و القواعد التي أقرّها المجلس.

وأوضح المجلس الأعلى للجامعات، وفقًا لتقرير صادر عنه، القواعد والضوابط المنظمة للطلاب المسافرين إلى الدول الأجنبية للدراسة في بعض الكليات وخاصة الكليات العملية والذين يرغبون في معادلة هذه الشهادات بنظيرتها في جمهورية مصر العربية وفقاً للضوابط الخاصة بالمجلس الأعلى للجامعات.

قواعد المعادلة

** كليات قطاع الطب (الطب، الصيدلة، طب الأسنان، الطب البيطري، العلاج الطبيعي، التمريض):

1- الثانوية العامة المصرية: أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة الثانوية العامة الشعبة العلمية.

2- الشهادات الثانوية المعادلة العربية: أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة الثانوية العامة (القسم العلمي).

3- الشهادات الثانوية المعادلة الأجنبية:

ضرورة استيفاء مجموعة المواد المؤهلة الأساسية وهي: (اللغة الإنجليزية، الرياضيات، والأحياء، والكيمياء، والفيزياء)، وفي حالة تحويل الطالب قبل حصوله على درجة البكالوريوس يراعى ضرورة استيفائه المواد التكميلية وباقي الشروط المقررة لكل شهادة من هذه الشهادات وفقًا لما هو وارد بدليل مكتب التنسيق.

ثانياً: كليات الهندسة (الهندسة، الحاسبات والمعلومات، التخطيط العمراني، الفنون الجميلة عمارة):

1- الثانوية العامة المصرية:

أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة الثانوية العامة شعبة الرياضيات.

2- الشهادة الثانوية المعادلة العربية:

أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي.

3- الشهادات الثانوية المعادلة الأجنبية:

ضرورة استيفاء مجموعة المواد المؤهلة الأساسية وهي: (اللغة الإنجليزية، الرياضيات، الكيمياء، الفيزياء)، وفي حالة تحويل الطالب قبل حصوله على درجة البكالوريوس يراعى ضرورة استيفائه المواد التكميلية وباقي الشروط المقررة لكل شهادة من هذه الشهادات وفقًا لما هو وارد بدليل مكتب التنسيق.