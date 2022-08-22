رئيس الوزراء: خطة لزيادة أعداد الخريجين من كليات الطب في مصر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الحكومة المصرية لديها خطة لزيادة أعداد الخريجين من كليات الطب على مستوى الجمهورية.

ملتقى لوجوس الثالث للشباب

جاء ذلك ردا على تساؤل من أحد الشباب خلال استقباله البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ والسفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ونحو 90 شابا من المشاركين في ملتقى لوجوس الثالث للشباب 2022، اليوم، عن جهود الدولة المصرية في القطاع الطبي.

جذب الشركات العالمية لتصنيع الدواء في مصر

وأضاف مدبولي، أنّ مصر تتمتع بكونها سوقا تتوافر فيه الأدوية بأسعار تنافسية إذا ما قارناها بأسعار الأدوية في الدول الأخرى، موضحا أنّ مصر بها 170 شركة تنتج مختلف الأدوية، وفي سياق متصل أنشأت الدولة مدينة الدواء لجذب كبرى الشركات العالمية لتصنيع الأدوية المتقدمة.

مبادرة القضاء على قوائم الانتظار

وتطرق مدبولي في هذا الإطار، للحديث عن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار من خلال العلاج على نفقة الدولة، حيث أجرت الحكومة نحو 1.3 مليون عملية جراحية في 4 سنوات، بتكلفة 11 مليار جنيه، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتتنوع هذه العمليات بين زراعة الكلى وعمليات القلب وغيرها، وتتكلف هذه العمليات في بعض الأحيان 600 لـ700 ألف جنيه، إضافة إلى جراحات الأورام.

وتناول رئيس الوزراء جهود الدولة المصرية لإنجاز المشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما، وما يحظى به من اهتمام كبير من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.