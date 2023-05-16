مذكرة تفاهم بين جامعة عين شمس وزائرين من الصين للتدريس بالطب

شهد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، وسفير جمهورية الصين الشعبية لدى القاهرة السفير لياو ليتشيانغ، مراسم توقيع مذكرة تفاهم أربعة أساتذة زائرين من جمهورية الصين الشعبية للتدريس بكلية الطب ومستشفيات جامعة عين شمس.

ووقع الدكتور علي الأنور مذكرة التفاهم مع كل من الدكتور ليو يون مدير مستشفى جيانغسو والدكتور شو زاكوان، مدير وكبير الأطباء بقسم الجراحة العامة، والدكتور لي شيانغ تشون نائب مدير مركز الكبد، والدكتور ليو لي مدير قسم المناظير والجهاز الهضمي.

توسيع قاعدة التبادل العلمي والبحثي بين الجانبين

وأشارت جامعة عين شمس في بيان، إلى التوقيع بهدف توسيع قاعدة التبادل العلمي والبحثي بين الجانبين وتبادل الخبرات في مجالات الجراحة وعلاج الأورام، حيث يمتلك الجانبان خبرات علمية وطبية واسعة تسهم في تطوير منظومة الرعاية الصحية وتوفير أعلى درجة من الكفاءة بما يعود بالنفع على صحة المواطنين ويساعد في تطوير ورفع كفاءة الطلاب الدارسين في مرحلة التعليم الجامعي بكليات الطب ومرحلة الدراسات العليا.

الموقعون على المذكرة من الجانبين

حضر التوقيع من الجانب المصري الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية و التعاون الأكاديمي وأ.د. علي الأنور عميد كلية الطب و رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية و أ.د. طارق يوسف المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية وأ.د. محمد بهاء أستاذ الجراحة وزراعة الكبد و أ.د. محمد فتحي عبد الغفار أستاذ جراحة وزراعة الكبد و أ.د. آية يسا أستاذ الأشعة وأ.د. ناصر عبد العال مدير معهد كونفشيوس بجامعة عين شمس و أ.د. شيرويت الأحمدي مدير إدارة الوافدين بجامعة عين شمس و أ.د. تامر عمارة مدير مكتب التعاون الدولي بكلية الطب و د. شيرين فواز نائب مدير مكتب التعاون الدولي بكلية الطب و د. محمد المحمدي مدرس مناظير الجهاز الهضمي ومتدرب سابق بمستشفى جيانغسو الصيني.

ومن الجانب الصيني كل من د. بان ينبينغ نائب مدير الشؤون الطبية بمستشفى جيانغسو و د. وانغ شيوكين، مدير إدارة التعاون الدولي.