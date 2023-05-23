«التنمية المحلية»: جار تدريب وتأهيل 6 آلاف موظف لتشغيل المجمعات الجديدة

تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، تقريرا من الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة، حول موقف إجراءات تشغيل مجمعات الخدمات الحكومية الجديدة ومشروعات الإدارة المحلية في محافظات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية.

انتهاء الأعمال الإنشائية لـ328 مجمعا خدميا

وأوضح وزير التنمية المحلية أن التقرير أشار إلى أنه جرى إنهاء الأعمال الإنشائية لحوالي 328 مجمع خدمات حكومية بنسبة 99% من المجمعات المستهدفة، وجارى نهو الأعمال في 4 مجمعات، مشيرا إلى أن الوزارة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من تأهيل الكوادر البشرية في 34 مركز إدارى من إجمالي 52 مركزا، مستهدف بإجمالي نحو 6 آلاف موظف من حوالى 10 آلاف، وجار تدريبهم وفقا للخطة التي جرى وضعها لذلك.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بتشغيل وتوصيل المرافق والخدمات لهذه المجمعات فقد بدأت المحافظات في التعاقد على العدادات الخاصة بالمياه والكهرباء تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، وجرى حتى الآن الانتهاء من توصيل عدادات الكهرباء لحوالي 115 مجمعا بنسبة 35 % من المجمعات التي جرى استلامها، كما جرى الانتهاء من توصيل عدادات مياه الشرب والصرف لنحو 100 مجمع حكومي بنسبة 30%.

استعراض الاستعدادات المتعلقة بالانتهاء من تأهيل وتدريب الكوادر البشرية

وشمل التقرير استعراض الاستعدادات المتعلقة بالانتهاء من تأهيل وتدريب الكوادر البشرية التي ستقوم بتشغيل المجمعات الحكومية تنفيذا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن يكون الانتقال لتلك المجمعات الجديدة ليس في مكان العمل فقط، ولكن يتضمن تطوير نظم وأدوات العمل وقدرات العاملين بالإدارة المحلية.

وحول موقف توريد الأثاث للمجمعات الحكومية الجديدة، أشار التقرير إلى أنه جرى توريد الآثاث لعدد 27 مجمع خدمات، ومن المتوقع الانتهاء من توريد الأثاث لنحو 84 مجمع خلال شهري مايو ويونيو 2023ـ لتكتمل بذلك خطة التأثيث والتجهيز والتشغيل على مستوى 332 مجمعا بحلول نهاية سبتمبر المقبل.

وتضمن التقرير الذي تلقاه وزير التنمية المحلية موقف تنفيذ مشروعات الإدارة المحلية بمبادرة حياة كريمة والتي تتضمن 128 سوقا و98 موقف سيارات و128 نقطة إطفاء و2 مرسى نيلي، وذلك بتكلفة تبلغ حوالى 1.6 مليار جنيه، وجرى الانتهاء من 97 مشروع بشكل كامل، وجار الانتهاء من تنفيذ 257 مشروع بمعدلات تنفيذ متفاوتة.

استكمال الأثاث والتجهيزات

ووجه وزير التنمية المحلية بأهمية المتابعة المستمرة من المحافظين لمتابعة استلام الأثاث والتجهيزات لمجمعات الخدمات الحكومية طبقاً للمواصفات المتفق عليها ووفقا للاتفاق الموقع بين وزارتى التنمية المحلية والدولة للإنتاج الحربي، وكذا سرعة توصيل المرافق من الكهرباء والصرف الصحي والمياه والتجهيزات الالكترونية لتلك المجمعات ودخولها الخدمة أمام المواطنين في جميع القرى المستهدفة لدخول تلك المجمعات الخدمة أمام المواطنين.