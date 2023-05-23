إزالة التعديات على المساحة الشاطئية غير المؤجرة بحي الجمرك في الإسكندرية

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الإدارة المركزية للسياحة والمصايف وحي الجمرك، بتنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات على المساحة الشاطئية غير المؤجرة في منطقة بحري أمام مسجد المرسي أبو العباس بنطاق حي الجمرك، يأتي هذا استجابة لشكاوى بعض المواطنين من تأجير بعض الأشخاص المقاعد لهم بشكل مغالي فيه وغير مرخص، وافتراش المساحة الشاطئية بغير وجه حق.

محافظ الإسكندرية: لن نسمح باستغلال المواطنين على الشواطئ

وقال الشريف، في بيان اليوم: «لن نسمح بأية تعديات أو إشغالات غير قانونية أو استغلال المواطنين على شواطئ الإسكندرية»، مؤكدًا أنّ الكورنيش متنفس طبيعي للجميع، وليس من حق أي شخص منع المواطنين من التمتع به، أو فرض اكراميات عليهم .

إزالة التعديات والإشغالات على المساحة الشاطئية

وخلال الحملة التي قادها الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، والمهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك، جرى إزالة التعديات والإشغالات على المساحة الشاطئية غير المؤجرة أمام مسجد المرسي أبو العباس، ومصادرة كميات كبيرة من الكراسي والترابيزات، والشماسي.

أرقام شكاوى المواطنين

ومن جهته؛ أكد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، استعداد الإدارة لتلقي شكاوى المواطنين واستفساراتهم على أرقام الشكاوى التالية: 01289252668 - 0127074649 ، أو عبر موقع الإدارة الرسمي: Www.catr.gov.eg