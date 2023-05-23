«يوم 13» لأحمد داود يتصدر المركز الأول بشباك التذاكر ويحقق 192 ألف جنيه

حقق فيلم «يوم 13» نجاحًا كبيرًا بدور العرض، إذ احتل المرتبة الأولى بين الأفلام المنافسة الأخرى، وهو من بطولة الفنان أحمد داود، ويعتبر أول عمل رعب «3d».

إيرادات فيلم يوم 13

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إن فيلم يوم 13 حقق 192 ألف جنيه أمس بدور العرض، وتصدر المركز الأول بين الأفلام الأخرى المنافسة بدور العرض.

من جانبه، عبر الفنان أحمد داود عن سعادته الكبيرة برد فعل الجمهور على الفيلم: «سعيد برد فعل الجمهور على الفيلم، خاصة أنه ينتمي إلى نوعية أفلام الرعب، واعتقد أن الجمهور كان بحاجة لكسر المألوف، وهذا النجاح الكبير لم أكن أتوقعه على الإطلاق».

قصة فيلم يوم 13

تدور قصة الفيلم بعد عودة أحمد داود من الخارج، في محاولة منه لبيع القصر والحصول على الأموال، ويقابل نسرين أمين حبه الأول في الطفولة، والتي تتعرض لمشكلات بسبب دخولها المنزل وتنضيفه، ويكتشف داود لاحقًا أن المنزل مسكون ويحاول معرفة من قتل والدته في يوم حفل عيد ميلادها.