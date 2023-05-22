212 ألف جنيه إيرادات فيلم «يوم 13» لأحمد داود في دور العرض أمس

لازال فيلم «يوم 13» بطولة أحمد داود متصدرًا المركز الأول بين الأفلام المنافسة في موسم عيد الفطر، حيث حقق إيرادات أمس الأحد وصلت إلى 212 ألف جنيه، متصدرًا المركز الأول.

إجمالي إيرادات فيلم «يوم 13» بدور العرض

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إن فيلم «يوم 13» حقق نجاحًا كبيرًا بدور العرض، خاصة أن العمل يدور في إطار من الرعب، ووصل إجمالي الإيرادات إلى 25 مليون جنيه بدور العرض.

قصة فيلم يوم 13

تدور قصة فيلم يوم 13 في إطار تشويقي وتحمل شيء من الرعب، حيث أن أحمد داود يعود من الخارج من أجل بيع القصر الخاص بأهله، ويكتشف أن والدته تم قتلها في القصر، ويحاول بمساعدة دينا الشربيني والفنان شريف منير الوصول إلى الحقيقة، لمعرفة من الجاني، ومن عرض والدته للقتل.

فيلم يوم 13 من بطولة أحمد داود، دينا الشربيني، شريف منير، جومانا مراد، وعدد أخر من النجوم منهم نسرين أمين، مجدي كامل، فيدرا، أحمد زاهر، أروى جودة.