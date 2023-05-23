وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروعين للقوات الجوية والدفاع الجوي

شهد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادي التعبوي التكتيكي الذي تنفذه إحدى تشكيلات القوات الجوية، بالتزامن مع مشروع مراكز القيادة التعبوي التكتيكي لإحدى وحدات الدفاع الجوي عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والذي يستمر تنفيذهم لعدة أيام.

وتضمنت المرحلة عرض ملخص الفكرة التعبوية للمشروعين، والقرارات المتخذة من القادة خلال مراحل إدارة العمليات.

ونقل الفريق أول محمد زكي، تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، واعتزازه بالجهد الذي يبذله رجال القوات الجوية، والدفاع الجوي، لتنفيذ أية مهام توكل إليهم.

وأكّد أنَّ القوات المسلحة تمتلك منظومة تسليح متطورة في كافة التخصصات، وفرد مقاتل محترف قادر على حماية الوطن وصون مقدساته.

وناقش القائد العام للقوات المسلحة عددًا من المشتركين في المشروعين في أسلوب إدارتهم للمواقف المتغيرة والطارئة التي يمكن التعرض لها خلال العمليات، مشيدًا بالقادة المتخذة من القادة والضباط، وقدرتهم على العمل في نسيج متكامل بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الطاقات والإمكانات المتاحة، لتحقيق الأهداف المخططة.

وكان الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، قد شهد إحدى مراحل المشروعين، والتي تضمنت عرض القرارات المنفذة من مختلف المستويات، وإجراءات التحضير والتنظيم والتنسيق والتعاون بين كافة العناصر المشاركة، كما ناقش عدد من القادة والضباط في تنفيذهم لمهامهم.

وفرض عددًا من المواقف التكتيكية المفاجأة للتأكّد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم خلال إدارة العمليات، مشيدًا بالمستوى الراقي الذي ظهرت عليه كل العناصر المنفذة بما يعكس الاستعداد القتالي العالي والتنفيذ المتميز والاحترافية في تنفيذ المهام.

حضر تنفيذ المشروعين عددًا من قادة القوات المسلحة.