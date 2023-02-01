الفريق أول محمد زكي يلتقي وزير الدفاع الوطني الكونغولي

التقى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بكاباندا كورهينجا جيلبيرت وزير الدفاع الوطني والمحاربين القدماء لجمهورية الكونغو الديمقراطية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا، حيث أجريت مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.

تناول اللقاء تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن والاستقرار داخل القارة الأفريقية، في ظل الظروف والتحديات الحالية، كذلك التفاهم حول زيادة أوجه التعاون العسكري والأمني بين البلدين في العديد من المجالات.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة اعتزازه بعلاقات التعاون العسكري التى تربط القوات المسلحة المصرية والكونغولية في مختلف المجالات، كما أكد أهمية تنسيق الجهود العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

وأشاد وزير الدفاع الوطني والمحاربين القدماء لجمهورية الكونغو الديمقراطية، بجهود مصر الداعمة لكل قضايا القارة الأفريقية، لإرساء دعائم الأمن والاستقرار بها، وتحقيق طموحات وتطلعات شعوب القارة، معربا عن تطلعه لمزيد من التنسيق فى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين.