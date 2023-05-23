«البنك الأفريقي»: نجحنا في تعبئة 2.2 مليار دولار في مسار التنمية

تقدم رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، الدكتور أكينومي أديسينا، بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على استضافته لاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي، وتحضير هذه الاجتماعات لعام 2023، فضلا عن تقديره وشكره للدكتور سامح شكري وزير الخارجية، على عمله المتميز خلال مؤتمر الأطراف في دورته الـ27 الذي عقد في مدينة شرم الشيخ في مصر.

وأضاف رئيس مجموعة البنك الأفريقي، في كلمته خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية التي تستضيفها مصر بشرم الشيخ، أن شرم الشيخ تعد المكان الذي جمع العالم بأكمله والتزامهم بالحفاظ على درجة الحرارة عند 1.5 درجة مئوية، مشيرًا إلى أن البلدان الأفريقية تعاني من الانبعاثات الكربونية رغم مساهمتها بـ 3% فقط من هذه الانبعاثات المتراكمة التي تعامي منها افريقيا بشكل غير متناسي، وأصبح الأمن المائي قضية وطنية في الدورة الـ27، إذ أطلقت مصر مباردة الارتباط بين الغذاء والماء والطاقة وهي محاولة جريئة لتعبئة 1.4 مليار دولار من اجل العمل على معالجة آثار التغيرات المناخية بقيادة بنك التنمية الأفريقي.

وتابع: «تجاوزنا الهدف سالف الذكر ونجحنا مع شركائنا في تعبئة 2.2 مليار دولار في مسار التنمية»، مشيرا إلى أن المناخ الساخن يؤدي إلى جفاف أحواض المياه، وبالتالي حدوث تقلصات كبيرة في حوض بحيرة تشاد الذي كان يتم استخدامه في دعم سبل عيش ملايين الأشخاص في نيجيريا والنيجر وتشاد والكاميرون.