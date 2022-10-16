«البنك الأفريقي للتنمية» يدعو إلى توفير التمويل اللازم لخفض الانبعاثات

قال عبدالرحمن دياو نائب مدير عام منطقة شمال أفريقيا ببنك التنمية الأفريقي، إن المياه بشكل كبير في التنوع البيولوجي ومواجهة تغير المناخ الذي ينعكس في زيادة درجة الحرارة والأراضي القاحلة وتكرار الفيضانات والجفاف.

وأضاف «دياو»، في الكلمة التي ألقاها نيابةً عن الدكتورة بيث دامفورد نائب رئيس بنك التنمية الأفريقي لشؤون الزراعة والتنمية البشرية والاجتماعية، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي: «من المهم أن تكون المياه في قلب أعمالنا والتكيف مع تغيرات المناخ وبخاصة في ظل بعض التحديات، والدول الأفريقية من أكثر الدول التي تتأثر من ندرة المياه بسبب العوامل المناخية».

وتابع نائب مدير عام منطقة شمال أفريقيا ببنك التنمية الأفريقي: «قسم كبير من السكان الأفارقة يواجهون ندرة في المياه بشكل متزايد، كما أن فيروس كورونا زاد من صعوبة الوضع، وأصبحت المجتمعات أكثر قابلية للتضرر، وبالتالي فإن نظم المياه أمر ضروري للحفاظ على التنمية المستدامة».

وأشار إلى أنه في وسط أفريقيا، فإن المياه غير آمنة بسبب جودة المياه وتكرار الفيضانات والجفاف، وهشاشة قدرة هذه المجتمعات على التكيف مع التغير، موضحًا أن الجفاف يؤثر على الزراعة والطاقة.

تأثير تغير المناخ على قطاعات حيوية

وواصل: «دون تكيف سيكون تأثير تغير المناخ على قطاعات حيوية ويؤثر على إجمالي الناتج المحلي ليصل إلى 11.7% في منطقة جنوب الصحراء، تلك المنطقة التي تعاني من الجفاف، 30 مليونًا يعانون من مخاطر عدم توافر المياه والجفاف، وفقًا لتقرير عام 2021».

وأكد: «نعرف ما يحدث في منطقة جنوب أفريقيا، فمن كل 100 ألف يتعرض 1000 شخص للنزوح وبسبب الاحترار العالمي نجد هناك زيادة في مخاطر قطاع المياه، ولا بد من تدابير للتخفيف من حدة هذه التغيرات والتي يمكن ان تؤثر بشكل واضح على المياه».

المياه في قلب تغير المناخ

ولفت إلى أن المياه في قلب تغير المناخ، لأن تغير المناخ يؤثر على موارد المياه ويضاعف من مستوى المخاطر، كما أن التبعات والآثار الاجتماعية تتطلب المزيد من الاستثمارات في نظم المياه بما في ذلك مؤسسات المعلومات والبنية التحتية.

وأوضح: نضع الأولويات لمقاومة تغير المناخ واستغلال التكنولوجيا المتطورة لتعزيز تعبئة الموارد، وبالرغم من المستوى المرتفع للمناقشات والالتزامات علينا أن نوفر التمويل اللازم لخفض الكربون والانبعاثات في أفريقيا.