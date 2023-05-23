تفاصيل الحالة المرورية بشوارع القاهرة صباح اليوم «فيديو»

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر ولمياء حمدين، الحالة المرورية اليوم الثلاثاء.

الكورنيش المتجه للمؤسسة يشهد سيولة مرورية

في منطقة الكورنيش، توجد كثافات مرورية متقطعة من المظلات، وفي اتجاه وسط البلد، أما الكورنيش المتجه للمؤسسة فإنه يشهد سيولة مرورية حتى الآن، وفي كوبري أكتوبر المتجه للعباسية فإن عليه كثافات مرورية متقطعة حتى غمرة، أما المتجه إلى العباسية فإنه يشهد كثافات بسيطة تزيد مع ساعات الذروة الصباحية، وهناك كثافات أخرى في الاتجاه العكسي، والأمر ذاته في ميدان التحرير المتجه لمدينة نصر ومحور النصر، وصولا إلى منطقة المنصة.

كثافات مرورية بالتزامن مع نزول الموظفين بصلاح سالم

وظهرت كثافات متحركة في شارع عباس العقاد والطيران وصولا للدائري، وفي شارع صلاح سالم، هناك كثافات مرورية بالتزامن مع نزول الموظفين، وفي نفق الملك الصالح، فإن هناك كثافات مرورية نسبية في الوقت الحالي.

وفي كوبري الروضة، هناك بعض الكثافات المرورية، ويشهد نفق الأزهر انتظاما للحركة، وسط سيولة مرورية في الاتجاهين.