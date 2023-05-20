ما موقف قيادة الأجانب للسيارات في قانون المرور؟.. إليك التفاصيل

قال اللواء أحمد هشام خبير المرور، إن موقف قيادة الأجانب للسيارات وفق قانون المرور يمر بإجراءات رسمية وقانونية لا بد من استيفائها حتى يتمكن الشخص الأجنبي من قيادة السيارة بشكل قانوني بعيدًا عن الملاحقات الأمنية.

شروط استخراج رخصة قيادة سيارة للأجانب

وأضاف أحمد هشام لـ«الوطن» أن الشخص الأجنبي المقيم في مصر الراغب في استخراج رخصة قيادة سيارة لا بد أن يستوفي تلك الإجراءات:

- ألا يقل السن عن 18 عاما مع تقديم 4 صور شخصية 4× 6.

- يكون جواز السفر ساريا لمدة عام على الأقل.

- يكون مقيما داخل مصر لمدة لا تقل عن عام.

- يتقدم بطلب للمرور للحصول على رخصة.

- إرسال كل المستندات للجهة الأمنية للكشف على بياناتها والموافقة عليها.

- اجتياز كشف اللياقة الطبية والباطنية والرمد.

- لا بد للشخص الأجنبي من اجتياز اختبارات الإشارات والقيادة.

- منح الرخصة للأجانب لمدة سنة على الأقل أو على حسب مدة الزيارة.

وأوضح هشام أنه في حالة حمل الشخص الأجنبي رخصة قيادة دولية فإن المرور يسمح له بالقيادة في حالة دخوله البلد بغرض السيارة أو الزيارة فقط أما في حالة الإقامة فيجب أن يستخرج رخصة من المرور في مصر.

شروط استخراج رخصة القيادة الدولية

- أن تكون فترة صلاحية رخصة القيادة الدولية عام واحد فقط وغير قابل للتجديد.

- لا يمكن استخراج رخصة جديدة بالمستندات نفسها.

- تمنح هذه الرخصة للمصريين وللأجانب المقيمين في مصر بشرط أن يكون لديهم رخصة قيادة محلية خاصة.

- تصبح الرخصة صالحة للاستخدام في 150 دولة.

- يتاح استخدام الرخصة في الدول بشرط دخول البلد بتأشيرة سياحية أو تأشيرة زيارة فقط أو تأشيرة عمرة أو حج في المملكة العربية السعودية أو لسفر سياحي أو حضور مؤتمرات أو في بلد ما.

- لا يجوز أن تستخدم لمن يحمل تأشيرة إقامة في البلاد أو العاملين في البلاد، حيث يشترط في هذا الأمر استخراج رخصة قيادة تابعة للدولة المقام بها.

- يجب أن تكون المركبة مؤجرة وليست باسم صاحب الرخصة.

- من الممكن استخدامها في القيادة بغرض السياحة وليس للإقامة أو عند السفر على الطريق البري من موطنك إلى دولة مقر العمل مرورًا بكثير من البلاد في طريقك، حيث يتم استخدامها في الدول المسموح بها فقط.

- لا يجوز القيادة في مصر باستخدام تلك الرخصة، ولا يمكن أن تكون بديل للرخصة المصرية حيث إنه لا يمكن استخدامها في القيادة داخل البلاد التي صدرت منها.

- ينبغي عند استخراج الرخصة أن تكون رخصة القيادة المصرية صالحة لمدة تزيد على عام، وفي حال كانت أقل.

- يجب أن يتم تجديد الرخصة المحلية، ثم يمكن بعدها طلب الحصول على الرخصة الدولية.

- يتم استخراج الرخصة بعد أن تنتهي من داخل مصر فقط ولا يمكن نهائيًا إصدارها من أي ناد سيارات آخر خارج البلاد.