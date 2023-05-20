ما الحد الأقصى لعدد الأفراد في السيارة الخاصة بقانون المرور؟

شدد قانون المرور الجديد على ضرورة الالتزام بالتعليمات التي تُمليها الإدارة العامة على المواطنين ومن يخالف ذلك سيتعرض للغرامات التي تصل في بعض الأحيان للحبس، نوضح خلال السطور التالية الحد الأقصى لعدد الأفراد في السيارة الخاصة في قانون المرور؟

مضاعفة العقوبة

ونص قانون المرور الجديد لعام 2023 على عدد من العقوبات يتم تطبيقها على المخالفين، وكان أبرزها مضاعفة عقوبة تكرار ارتكاب المخالفة خلال فترة زمنية تم تحديدها بـ6 أشهر.

الحد الأقصى لعدد الأفراد في السيارة الخاصة

ويتساءل عدد من المواطنين عن الحد الأقصى لعدد الأفراد في السيارة الخاصة بقانون المرور الجديد، والذي حدده القانون 4 أفراد بما فيهم السائق.

مخالفات يُسحب فيها الرخص

وهناك عدد من المخالفات يتم سحب الرخص فيها بقانون المرور الجديد وجاءت كالتالي:

أولًا: استعمال السائق الأنوار العالية على وجه مخالف عن المقرر في استعمالها.

ثانيًا: مخالفة خط سير السيارة الأجرة خط سير المحدد لها بقرار من المحافظ.

ثالثًا: وجود خلل في العداد السيارات الأجرة.

رابعًا: في حالة مخالفة سير السيارة الأجرة خارج المحافظة المرخصة بها دون الحصول على تصريح من المرور المختص.

خامسًا: عدم توافر في المركبة شروط الأمن.

سادسًا: السماح بوجود ركاب على أجزاء السيارة من الخارج.

سابعًا: وقوف السيارة ليلاً في الطرق غير المضاءة دون إضاءة الأنوار الخاصة بها.

ثامنًا: استعمال السيارة في مواكب خاصة والتجمعات دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة.

تاسعًا: عدم وجود المثلث العاكس للضوء في السيارة.