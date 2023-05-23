هالة صدقي في عيد ميلاد محمد رمضان: «شخص بسيط وعنده حلم»

تحدثت الفنانة هالة صدقي، عن الفنان محمد رمضان، إذ جمع بينهما مسلسل «جعفر العمدة» في شهر رمضان الماضي، ويحتفل رمضان اليوم بعيد ميلاده الـ35.

هالة صدقي تتحدث عن محمد رمضان

وقالت هالة صدقي في تصريح لـ«الوطن»، إنَّ «محمد رمضان هو قدوة للشباب، عكس ما يقال عنه أنه يُعلم البلطجة، فأنا أشاهد الجانب الإيجابي، فهو شخص بسيط ولديه حلم، واداس واضرب واتجرح ولكنه وصل بسرعة وحقق الذي لم يستطيع أحد أن يحققه».

وأضافت هالة صدقي «استفدت من محمد رمضان لأن جمهوري فئة معينة من الناس من يهمهم مسلسلات مثل ونوس، وحارة اليهود، وعفاريت عدلي علام، ولكني اكتسبت من جعفر العمدة جمهور محمد رمضان، الذي شاهدني في شخصية صفصف».

أبطال مسلسل «جعفر العمدة»

يعتبر مسلسل «جعفر العمدة» من الأعمال المميزة في شهر رمضان الماضي، وشارك في بطولته كلا من إيمان العاصي، ومنة فضالي، وهالة صدقي، وزينة، ومي كساب، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

ومن ناحية أخرى، ينتظر الفنان محمد رمضان فيلم ع الزيرو، وسوف يتمّ طرحه خلال الفترة المقبلة هو عمل مختلف سيفاجئ الجمهور بشكل كبير.