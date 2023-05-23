موعد نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2023 بالاسم ورقم الجلوس

حدّدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، موعد إعلان نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2023، وذلك بعد انتهاء امتحانات نهاية العام الدراسي يوم 18 مايو الماضي وفقاً للجداول المعلنة من المديرية، مؤكده أنه سيتم إعلان النتيجة في جميع المدارس بشكل موحد.

نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2023.. السبت المقبل

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه سيتم إعلان نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2023 يوم السبت 27 مايو بكشوف على لوحات إعلانية بالاسم ورقم الجلوس، مؤكده أن التصحيح تم بدقة، ويتم رصد الدرجات ومراجعتها.

وأضافت «تعليم الجيزة»، أن نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2023 ستكون متاحة بالاسم في المدارس مجانياً دون مقابل مادي، مشددا على عدم تحصيل أية مبالغ من أولياء الأمور أو الطلاب تحت أي مسمي.

نتيجة الصف الأول الإعدادي 2023 بالاسم ورقم الجلوس بالمدارس

وأشارت المديرية أن هناك تعليمات مشددة لتصحيح امتحانات الصف الأول الإعدادي، وتم التأكيد على عدم انفراد مقدر واحد للدرجات بتقدير مادة، أون يكتب محضر للتقدير عن طريق رئيس تقدير المادة ويوقع عليه بخط اليد، وأن تكون عملية المراجعة فعلية وليست شكلية والمقدر والمراجع كلاهما في موقع المسئولية عن أي خطأ يتم رصده.

كما وجهت المديرية بالتحقق من سلامة السؤال وتوزيع الدرجة طبقا لنموذج الإجابة، والتأكد من تقدير جميع أجزاء إجابة الطالب عن السؤال، ومراعاة السرية التامة خلال عملية رصد الدرجات.

وطالبت المديرية بوضع خطة زمنية لعملية التقدير تنتهي قبل المواعيد المحددة لإظهار النتيجة، والتأكد من أن نسبة 10% قد تم مراجعتها من قبل الموجهين وذلك قبل إعلان النتائج.