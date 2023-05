فيلم «Fast X» يصل للمركز الخامس بقائمة الأعلى إيراد في 2023 عالميًا

يواصل فيلم «Fast X» في تحقيق إيرادات مرتفعة خلال أيام قليلة من تواجده في دور العرض السينمائي حول العالم، إذ نجح العمل في تحقيق إيرادات وصلت لـ318 مليون دولار، ليصل إلى المركز الخامس بقائمة الأفلام الأعلى تحقيقا للإيرادات في 2023، ويتجاوز فيلم «Creed III» الذي تراجع إلى المركز السادس، وفقا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

وتشتد المنافسة بين فيلمي «Fast X» و«Guardians of the Galaxy Vol. 3» حيث يهدد الفيلم المتواجد في في المركز الثاني بقائمة الأفلام الأعلى تحقيقا للإيرادات في 2023، محققا 660 مليون دولار، بعد ما أزاحه إلى المركز الثاني في قائمة الإيرادات اليومية في اليوم الأول لطرحه في السينمات.

فيلم «Fast X» في المركز الأول بقائمة الإيرادات اليومية بـ 16 مليون جنيه

وجاء فيلم «Fast X» في المركز الأول بقائمة الإيرادات اليومية محققا 16 مليون دولار، تلاه في المركز الثاني «Guardians of the Galaxy Vol. 3» بإيرادات 9.9 مليون دولار، وتراجع فيلم «The Super Mario Bros. Movie» إلى الـ 2.7 مليون دولار، أما في المركز الرابع جاء فيلم «Book Club: The Next Chapter»، تلاه في المركز الخامس «Evil Dead Rise».