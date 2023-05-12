وزارة البيئة تكشف الدور التخطيطي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات

كشفت وزارة البيئة عن الدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة في إدارة منظومة المخلفات، موضحة أن الجهاز يعمل على توفير المناخ الداعم لتنفيذ المنظومة على عدة محاور، وبينها التدريب وبناء القدرات الوطنية.

جهاز تنظيم إدارة المخلفات

كما يعمل جهاز تنظيم إدارة المخلفات على تقديم الدعم الفني اللازم للجهات الادارية المختصة وللفاعلين في منظومة ادارة المخلفات ورفع الوعي العام بأسس ومتطلبات الإدارة المتكاملة للمخلفات من تشريع وتقييم وإدارة البدائل المختلفة لجمع ونقل وتدوير وتخلص آمن من المخلفات، وتقديم التدريب اللازم لبناء القدرات، وفق تقرير رسمي للوزارة.

وضمن أنشطة الجهاز، تم تنظيم برنامجاً تدريبياً لرفع قدرات القائمين على منظومة إدارة المخلفات بمحافظة القليوبية، وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن البرنامج التدريبي يهدف إلى تأهيل الكوادر والعاملين بمنظومة المخلفات على مستوى المحافظة.

بناء القدرات ورفع مستوى الأداء

وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن وزارة البيئة حريصة على لبناء القدرات ورفع مستوى الأداء، بما يسهل تنفيذ المنظومة ويحقق فاعليتها واستدامتها، مؤكدة أن التدريب يتضمن تعريف المتدربين بقانون المخلفات الجديد ودور جهاز تنظيم إدارة المخلفات في إدارة المنظومة، كما تم التعريف بالبنية التحتية التي يتم تنفيذها وأفضل الطرق لتشغيلها واستدامتها.