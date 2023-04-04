«البيئة»: 20% من المخلفات الصلبة تتحول لطاقة كهربائية

قال الدكتور طارق العربي، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات الصلبة في وزارة البيئة، إن المخلفات تمثل مشكلة كبيرة ويكون مصيرها إما الحرق أو الدفن لذلك نسعى إلى استخدامها بطريقة اقتصادية وتكون صديقة للبيئة، ومن هنا جاءت فكرة إنشاء وحدة تحويل المخلفات الصلبة البلدية إلى طاقة كهربائية.

برامج وحدة تحويل المخلفات إلى طاقة

وأضاف رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات الصلبة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الوحدة قائمة على عدة مراحل وبرامج منها البنية التحتية التي تقوم بتجميع المخلفات ونقلها إلى محطات معالجة لكسب قيمة اقتصادية، لافتا إلى أن 60% من المخلفات التي يتم تجميعها تعالج معالجة ميكانيكية بيولوجية ينتج عنها سماد عضوي ووقود بديل لمصانع الأسمنت و20% يتم تحويلها لطاقة عن طريق حرقها بطريقة آمنة وصديقة للبيئة لتوليد طاقة كهربائية.

توليد الكهرباء من المخلفات الصلبة

وأوضح «العربي»، أنه بعد تحويل المخلفات إلى الطاقة ينتج عنها توفير للغاز بدلاً من توليد الكهرباء من الغاز، فأصبح للمخلفات دور في توليد الكهرباء وتكون نسبة المخلفات المستخدمة 5% حتى لا تستنزف الأراضي لدفن المخلفات، مشيرا إلى أن 20% من المخلفات يتم توجيهها إلى التكنولوجيا الجديدة كتوليد الهيدروجين الأخضر والديزل الحيوي.

16 محطة لتحويل المخلفات إلى طاقة

ولفت إلى أن هذه المحطة تعد من أولى المحطات التي تعمل على تحويل المخلفات الصلبة البلدية إلى طاقة كهربائية، ومن ضمن خطط الوزارة إنشاء 16 محطة تم إنشاء واحدة، أما عن الـ15 محطة الأخرى يتم إنشاؤها في باقي محافظات مصر.