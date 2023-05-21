«البيئة»: تخصيص 100 فدان ببورسعيد لتنفيذ مشروع لإعادة تدوير المخلفات العضوية 

شاركت وزارة البيئة، من خلال فريق عمل جهاز تنظيم إدارة المخلفات، ووفد هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، في تنفيذ الزيارة الثانية للوفد لمحافظة بورسعيد، حيث استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الوفد اليابانى وفريق عمل وزارة البيئة لمناقشة الخطوات التنفيذية وسبل التعاون في مجال الارتقاء بمنظومة المخلفات في المحافظة، وذلك بحضور ممثلي إدارة البيئة بالمحافظة وعدد من الجهات التنفيذية.

تخصيص 100 فدان لإقامة مشروع لإعادة تدوير المخلفات العضوية

ووفق بيان صادر عن وزارة البيئة اليوم الأحد، جرى خلال الاجتماع استعراض مقترحات مشروع التعاون مع الجانب الياباني، والرؤية المستقبلية لإدارة المخلفات الصلبة وعرض نظام العمل اليومي في جمع المخلفات من خلال الجمع المنزلي، وخطة المحافظة المستقبلية للارتقاء بمنظومة النظافة، ونقاط القوة والضعف والمخاطر والفرص لإدارة المخلفات الصلبة.

وأشار البيان إلى تخصيص 100 فدان جنوب محافظة بورسعيد لإقامة مشروع لإعادة تدوير المخلفات العضوية ومخلفات البناء، وسيتم وضع التصور المبدئي للمشروع بالتعاون مع الجايكا.

كما قام الوفد بتنفيذ زيارة لأحد الشواطئ بالمحافظة للوقوف على وضع المخلفات البلاستيكية الموجودة بالشواطئ، وتفقد حى المناخ للتعرف على أعمال جمع ونقل المخلفات ونظافة الشوارع، إضافة إلى زيارة أحد مصانع تدوير المخلفات والذي يتم تشغيله من خلال شركة ريلاينس والمتعاقد معها من قبل المحافظة للقيام بأعمال المعالجة والتخلص الآمن، وانتهت الجولة بتفقد موقع حملة معدات الطوارئ والتدخل السريع بالمحافظة.

وعلى جانب آخر، ترأس الدكتور طارق العربي رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، اجتماعا مع الوفد الياباني من هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) لاستكمال مناقشة سبل التعاون فى مجال المخلفات.