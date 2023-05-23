نصائح لشراء جبنة صحية بقيمة غذائية.. اقرأ بيانات العبوة وتجنب هذا النوع

يعد الجبن بأنواعه المختلفة أحد الأطعمة الأساسية على مائدة المصريين لاسيما في الإفطار والعشاء، وتوجد منه أنواع عديدة يفضل منها كل شخص ما يناسب ذوقه، والجبن النباتي أحد أشهر الأنواع المنتشرة بالسوق وتتميز بسعرها الزهيد مقارنة بالجبنة الطبيعية، إلا أنها تنطوي على بعض المخاطر والأضرار الصحية، لذا نصحت مديرة الطب البيطري بالقاهرة بالتقليل من تناولها ومراعاة صحة الأبناء.

مكونات الجبن نباتي الدهن

وأوضحت مديرية الطب البيطري أن الجبن نباتي الدهن هو شبيه أو بديل جبنة فهو منتج يشبهها في الشكل ويختلف عنها في المضمون، حيث يتكون من زيوت نباتية ولبن مجفف منزوع الدسم مضاف إليه مواد حافظة ومواد مثبتة ومواد استحلاب، مثل فوسفات البوتاسيوم وفوسفات الصوديوم، وإضافات أخرى تجعله بالقوام واللون والطعم المعهود كالجبنة بأطعمة الرومي والشيدر والزيتون والبسطرمة وغيرها من الأطعمة المختلفة، وهذه الأنواع تكلفة تصنيعها قليلة نسبيا لذا تباع بأسعار منخفضة عن الجبن الطبيعي.

الجبن نباتي الدهن فقير القيمة الغذائية

أما عن القيمة الغذائية لهذا النوع من الجبن فهو فقير في القيمة الغذائية، واستهلاكه على المدى الطويل والمستمر يكون سببا في الإصابة بأمراض القلب والشرايين والسكر من النوع الثاني، بحسب مديرة الطب البيطري، مشيرة إلى أنه يحتوي على نسبة كبيرة من الزيوت النباتية وهي دهون مشبعة فضلاً عن الإضافات الصناعية أثناء مراحل الإنتاج.

كيفية شراء جبنة صحية

ويحتاج الأطفال في مراحل النمو المختلفة إلى جميع العناصر الغذائية والأكل الطبيعي السليم الآمن صحيا، ولشراء أنواع صحية من الجبن، نصحت مديرية الطب البيطري في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك باتباع التعليمات الآتية:

- التأكد من أن الجبن طبيعي 100% ويكون ذلك مكتوبًا على العبوة، ورغم سعره المرتفع نسبيًا إلا أنه يكون صحيا.

- قراءة بيانات المكونات للتأكد من ملاءمتها للصحة والاهتمام بقراءة بيانات أي منتج غذائي قبل شرائه.

- لا تعتمد على اسم الشركة فالماركات الشهيرة في السوق تنتج نوعين من الجبن وهما: جبن نباتي الدهن وجبن يحتوي على دهون طبيعية.

- تجنب شراء سلطات الجبنة الجاهزة لعدم القدرة على العلم بمصدر الجبنة ومكوناتها.

- تقليل استهلاك البيتزا والمعجنات الجاهزة التي تحتوي على الجبنة بقدر الإمكان.