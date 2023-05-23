محمد رمضان ينشر صورة جديدة برفقة نيللي كريم من كواليس فيلم «ع الزيرو»

ينتظر الفنان محمد رمضان بمشاركة الفنانة نيللي كريم طرح أحدث أعماله السينمائية بدور العرض، والذي يحمل اسم فيلم «ع الزيرو».

ونشر محمد رمضان صورة جديد برفقة نيللي كريم من كواليس تصوير فيلم «ع الزيرو» عبر خاصية «الأستوري» حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلق عليها، قائلا: «انتظروا فيلم عيد الأضحى».

محمد رمضان يستأنف تصوير «ع الزيرو»

ويستأنف رمضان حاليا تصوير بقية مشاهده في فيلم ع الزيرو، والذي من المقرر أن يعرض ضمن أفلام موسم عيد الأضحى المقبل، مشيراً إلى أنه يجسد شخصية «دراجون» خلال أحداث الفيلم وهو شاب فقير لديه طفل مريض يسعى لعلاجه، وتتطور الأحداث ليصبح «دراجون» واحدا من الأغنياء، ليدخل في تجارة الأعضاء البشرية.

أبطال فيلم «ع الزيرو»

وصور المخرج ماندو العدل عددا كبيرا من المشاهد، وحاليا يكثف تصوير بقية المشاهد لعرضه في موسم عيد الأضحى، فيلم «ع الزيرو» من بطولة محمد رمضان، ونيللي كريم، ومن تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج جمال العدل.