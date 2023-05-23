مصرع شخص في حادث تصادم بالشرقية

وقع صباح اليوم، حادث تصادم بين موتوسيكل وسيارة في طريق أبو طبل شلشلمون أمام شركة الكهرباء، بمحافظة الشرقية، ما أدى لمصرع شخص، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى منيا القمح، وتحرر المحضر القانوني بالواقعة.

مصرع شخص في حادث تصادم

وتعود تفاصيل الحادث، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد ورود إشارة من مستشفى منيا القمح، باستقباله جثة شخص إثر وفاته جراء حادث تصادم موتوسيكل بسيارة، فيما جرى التحفظ على الجثة داخل مشرحة المستشفى، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

انتقلت قوة أمنية من مركز الشرطة، إلى موقع الحادث للوقوف على أسبابه فور وقوعه، وأُخطرت جهات التحقيقات لمباشرة الواقعة، التي عاينت وفحصت جثة الشاب الراحل، وجرى التصريح بالدفن، وتسليم الجثمان لذويه.

عودة حركة المرور بعد رفع آثار الحادث

وجرى رفع آثار الحادث من الطريق، وتسيير حركة المرور أمام المارة والسيارات.