إصابة أب وطفليه في حادث تصادم على كورنيش النيل ببني سويف

أصيب أب وطفليه، اليوم الاثنين، في حادث تصادم عربة كارو بسيارة ملاكي بكورنيش النيل بمدينة بني سويف، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم كارو بسيارة ملاكي بكورنيش النيل بمدينة بني سويف؛ ما أسفر عن إصابة أب وطفليه.

نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف، بسيارتين إسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي؛ لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين أن المصابين في الحادث وهم: «سمير.ع.أ» 45 سنة، وطفليه «سما» 7 سنوات، و«أحمد» 5 سنوات وجميعهم مصابين بجروح و كدمات، وجرى نقلهم إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور تامر حامد مدير عام المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة وقامت إدارة المرور برفع اثار الحادث.