مصرع سائق وإصابة آخر في حادث سير بالوادي الجديد

تفحمت جثة سائق ولقي مصرعه على الفور، وأصيب شخص آخر، في حادث سير، اليوم الاثنين، بالقرب من قرى الشب، التابعة لمركز ومدينة باريس في محافظة الوادي الجديد.

ووردت معلومات إلى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، تفيد بورود إخطار من إدارة المرور بالمحافظة بانقلاب شاحنة نقل على طريق «الشب- توشكي» بمركز باريس محافظة الوادي الجديد.

قوة من القسم تنتقل لموقع الحادث

وعلى الفور انتقلت قوة من قسم شرطة باريس إلى موقع الحادث وفرضت كردون أمني حول مكان الحادث، وتبين من خلال التحريات انقلاب شاحنة نقل كبيرة وهي مخصصة لنقل بضائع على طريق «الشب- توشكي»، واشتعلت النيران بأجزاء من الشاحنة.

مصرع شخص وإصابة آخر

وأسفر الحادث عن مصرع سائقها «محمد جمال بكري، 43 عامًا من محافظة أسيوط»، والذي اشتعلت فيه النيران عقب اندلاع حريق بالشاحنة ونتج عنه تفحم جثته ، كما أصيب مساعده «نور نصر على، 47 عامًا، من محافظة سوهاج»، بكسر في قاع الجمجمة وكسر بالذراع الأيمن وجرى نقله لمستشفى أبو سمبل العام.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقلت جثمان المتوفى والمصاب لمستشفى أبو سمبل العام، فيما تحرر محضر بالواقعة، ودفعت إدارة المرور بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز باريس معدات لرفع آثار الحادث من الطريق، وتم إحالة محضر الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.