ختام ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني في القاهرة

اختتم طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القاهرة، امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني للعام الدراسي الحالي، حيث أدى الطلاب اليوم امتحان مادة العلوم من الساعة التاسعة صباحا وحتى الحادية عشر ظهرا بلجان امتحانية، وسط إجراءات احترازية ووقائية لصحة الطلاب والمعلمين والمشاركين في الامتحانات.

امتحانات الشهادة الإعدادية 2023.. أسئلة العلوم بلا أخطاء

وأكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أن ورقة امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في مادة العلوم جاءت في صفحتين، موضحة أن الأسئلة كانت واضحة ومنسقة والطباعة جيدة، وجاءت خالية من أي أخطاء لغوية، وشملت جميع أجزاء المنهج المقرر وتنوعت بين الموضوعي والمقالي.

وأضافت أن مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أيمن موسى، تابع اليوم الختامي لغرفة عمليات امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 منذ فجر اليوم، بداية من استلام الأوراق الامتحانية من المطبعة السرية وتسليمها للإدارات التعليمية.

وضوح الطباعة في الورقة الامتحانية

وتابع مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، غرفة العمليات داخل ديوان المديرية، وتأكد من وضوح الطباعة في الورقة الامتحانية وعدم وجود أي مشكلات في امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 مادة العلوم.

وأكد مدير تعليم القاهرة، أنه لن يسمح بأي تجاوزات من شأنها الإخلال بالعملية الامتحانية، كما شدد على اتخاذالإجراءات الوقائية والاحترازية والأمنية، حفاظا على صحة وسلامة الجميع.