«تعليم القليوبية»: لا صحة لتداول امتحان اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية أن امتحانات الشهادة الإعدادية اليوم مرت بلا شكاوى، وسادت حالة من الارتياح بين الطلاب وأولياء الأمور عقب أداء امتحان اللغة الإنجليزية.

وأكدت المديرية في بيان لها عدم صحة ما جرى تداوله على الفيسبوك بأن امتحان اليوم جرى تسريبه كما روجت بعض «الجروبات»، وتم التحقيق ولم يثبت تداول الامتحان أو تسريبه.

الطلاب: الامتحان جاء مباشرا وفي مستوي الطالب العادي

وأكد الطلاب أن الامتحان جاء مباشرا وفي مستوى الطالب العادي، باستثناء السؤال الثاني فقط حيث كان يحتاج الي تركيز.

ووجهت سماح إبراهيم، مدير تعليم القليوبية، بتكثيف المتابعة على مدارس المحافظة بالكامل، ورفع تقارير دورية بالنتائج، وإعمال الشفافية والحيادية في العرض، لضمان انضباط وانتظام سير العملية التعليمية، وذلك بالتنسيق مع الإدارات التعليمية والإدارات المعنية.

وأضافت «إبراهيم»، أن المتابعة الميدانية لن تقتصر على المدارس فقط بل ستكون هناك جولات مفاجئة لدواوين الإدارات التعليمية لضبط العمل وتحقيق الانضباط الوظيفي والالتزام المهني، مشددة على أنه لا تهاون مع أي مخالف أو مقصر في أداء عمله المنوط به وستتم مجازاته وفق اللوائح والقوانين المنظمة.

عدد طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية لهذا العام يبلغ 102 ألف و816 طالبا وطالبة، موزعين على 443 لجنة امتحانية، منهم عدد 431 لجنة لعدد 102 ألف و57 طالبا وطالبة للشهادة الإعدادية العامة، ولجنة واحدة لـ6 طلاب مكفوفين، و5 لجان لـ43 طالبا من الصم وضعاف السمع، و6 لجان للشهادة الإعدادية المهنية بواقع 711 طالبا وطالبة، وذلك على مستوى 12 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.