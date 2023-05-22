محافظ القليوبية: محطات وسيطة جديدة في القناطر وبنها.. وتطوير «العكرشة»

عقد عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اجتماعا مع فريق عمل إحدى الشركات الكبرى العاملة في مجال الاستشارات الهندسية للمشروعات البيئية، وذلك لمناقشة عدد من المشروعات التي تعمل المحافظة على تنفيذها في قطاع البيئة ومنظومة جمع وتدوير المخلفات، ومن بينها مشروع إنشاء المحطة الوسيطة لجمع القمامة بالقناطر الخيرية والمحطة الوسيطة لجمع القمامة بقرية مرصفا بمدينة بنها ومشروع تطوير منطقة العكرشة الصناعية.

اهتمام بملف النظافة وجمع المخلفات وتدويرها

وأكد محافظ القليوبية خلال الاجتماع أن المحافظة تولي ملف النظافة وجمع المخلفات وتدويرها اهتماما بالغا من خلال إنشاء المحطات المتطورة التي تستوعب أكبر قدر من المتولد اليومي من المخلفات والاستفادة منها، من خلال خطوط الفرز والتدوير المقرر إنشاؤها بتلك المحطات بهدف تقليل المرفوضات وتوفير عملية النقل التي تعاني منها المحافظة لبعد المسافة بين المدن والمقالب العمومية التابعة للمحافظة.

تعديلات هندسية بمحطة القناطر الخيرية الوسيطة

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ بعض التعديلات الهندسية بمحطة القناطر الخيرية من خلال زيادة حجم المحطة لتستوعب 3 آلاف طن يوميا بهدف الوصول إلى منسوب الأرض الطبيعية للمحطة بالموقع مشيرا أن المحطة على مساحة 4.5 فدان، وتستوعب 10 آلاف طن يوميا، وسيتم إنشاء خط فرز أولي مستقبلي بالمحطة سيقلل عملية نقل القمامة بنسبة 40%، وسيستغرق عملية الإنشاء 6 شهور من تاريخه وتم إسناد الأعمال إلى أحد الشركات بتكلفة 40 مليون جنيه، وستخدم المحطة مدينتى القناطر الخيرية وقليوب.

كما ناقش «الهجان» خلال إجتماع اليوم أعمال إنشاء المحطة الوسيطة بمرصفا لتخدم مدينة بنها، وأكد أنه جاري إعداد الدراسات الخاصة بأعمال المرافق وتم الانتهاء من توصيل الكهرباء، وتم توفير الاعتمادات المالية اللازمة للتنفيذ وتقع المحطة علي مساحة 9 أفدنة وستخدم مدينة بنها والقري التابعة لها.

كما استعرض الاجتماع مستجدات الدراسات الخاصة بتطوير منطقة العكرشة الصناعية وتحويلها من منطقة صناعية عشوائية غير مرخصة إلى كيان صناعي متطور يتمتع بكافة الخدمات التي تخدم النشاط الصناعي، والتي يحتاج إليها المستثمرون للنهوض بالعملية الصناعية.

رفع كفاءة منظومة النظافة بمدينة شبرا الخيمة

وفي نفس السياق، عقد محافظ القليوبية اجتماعا بحضور المهندس هشام البكل رئيس المنطقة الجغرافية للبترول والدكتور محمد فوزي مدير المكتب الفني، والدكتور محمد عبد الله مدير إدارة المخلفات الصلبة، وإسلام رجب مدير إدارة التطوير الحضري، وذلك لمناقشة أعمال رفع كفاءة منظومة النظافة بحي شرق شبرا الخيمة ومتابعة كيفية الوصول إلى حلول لحل مشكلة القمامة بمدينة شبرا الخيمة.

واستعرض محافظ القليوبية خلال الاجتماع سبل التعاون بين المحافظة وشركات البترول بالمنطقة الجغرافية بحي شرق شبرا الخيمة، ومساهمتها في تطوير منظومة النظافه بالحي، وذلك من خلال تطوير المعدات بالحملة الميكانكية بالحي بالإضافة إلى تطوير المحطة الوسيطة بالقطاوي وعمل خط فرز أولي بالمحطة الوسيطة بمرصفا ببنها، وذلك بتكلفة تصل إلى 250 مليون جنيه.