محافظ القليوبية يوجه بضرورة الالتزام بمقايسة أعمال التطوير ورفع الكفاءة

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية مدينتي بنها وشبرا الخيمة، لمتابعة عدد من المشروعات الجاري تنفيذها، وذلك لدفع الأعمال بها والوقوف على نسب التنفيذ وتذليل العقبات والمشكلات لتسليمها في موعدها وفق الجدول الزمني المحدد.

أعمال تطوير ورفع كفاءة

وتفقدَّ محافظ القليوبية ما جرى إنجازه في الفترة الماضية من أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع فريد ندا المرحلة الثانية للوقوف على نسب التنفيذ الدقيقة، ولدفع الأعمال للانتهاء من تطوير المرحلة بالكامل في المُدة الزمنية المُقررة.

كما تفقد المحافظ أعمال إنشاء النافورة التي يجرى إنشاؤها أمام نقطة الارتكاز الأمني، حيث وجه المحافظ بدفع الأعمال بها كما تفقد المحافظ أعمال تركيب السور الحديدي على الحديقة المجاورة للنافورة، ووجه بضرورة الالتزام بالمقايسة المتفق عليها.

الاهتمام بالحدائق المتواجدة بالميادين العامة

وشددَّ خلال جولته بضرورة الاهتمام بالحدائق المتواجدة بالميادين العامة وإزالة أي إشغالات بمحيطها مع ضرورة التنسيق مع إدارة المرور لمنع المواقف العشوائية التي تعرقل حركة السير، مع تكثيف حملات النظافة للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

وتفقد أيضا أعمال إنشاء سلم كهربائي أعلى السكة الحديد بمنطقة الكباري للتيسير على المواطنين، والتنفيذ من الخطة الاستثمارية للمحافظة بتكلفة 13.5 مليون جنيه، وتابع المحافظ الأعمال، إذ جرى الانتهاء من صب القواعد الخرسانية وإنشاء غرفة المحركات الأرضية موجها بتكثيف وضغط الأعمال للإنتهاء من الإنشاءات والتشغيل التجريبي في مدة أقصاها منتصف شهر يونيو المُقبل، لسهولة تنقُل المواطنين مع مُراعاة الدقة في الأعمال والالتزام بالمواصفات الفنية المُتعاقد عليها.

وأكد أن الهدف من أعمال التطوير الحفاظ على صحة المواطن من خلال إنتاج لحوم صحية وآمنة، لا تتسبب في نقل الأمراض وتوفير لحوم حمراء ذات جودة عالية.