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ضبط شخص بتهمة سرقة مكتب مستلزمات كمبيوتر بأسلوب التسلق في عابدين

كتب:

محمد بركات
11:57 ص | الثلاثاء 23 مايو 2023
متهم- صورة أرشيفية

متهم- صورة أرشيفية

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق، وبحوزته حقيبة بداخلها عدد من مستلزمات الكمبيوتر، مجهولة المصدر.

المتهم يعترف بسرقة مستلزمات الكمبيوتر 

وبمناقشة المتهم عن مصدر المضبوطات، اعترف بسرقتها من داخل مكتب لمستلزمات الكمبيوتر، كائن بدائرة القسم، ملك أحد أقاربه بأسلوب التسلق، بسبب وجود خلافات فيما بينهما، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات، واتهمه بالسرقة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة كافة على مستوى الجمهورية.

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بقلم محمد بركات