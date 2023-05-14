«صحة الدقهلية» تعلن وظائف شاغرة.. اعرف الشروط وطريقة التقديم

أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية عن حاجتها لوظائف في مختلف المستشفيات التابعة لها، وحددت الشروط المطلوبة للوظيفة وطريقة التقديم، وأتاحت التقديم من خلال مكتب المديرية بالدقهلية حتى نهاية شهر مايو.

وظائف شاغرة بصحة الدقهلية

وأتاحت مديرية الصحة فرصة التقديم لوظائف متعددة جاءت كالآتي:

- مدير مستشفى شبرا سندي المركزي.

- مدير الإدارة الصحية بالمنزلة.

- مدير مستشفى أتميدة المركزي.

- مدير مستشفى الكردي المركزي.

- مدير مستشفى المنزلة العام

- مدير مستشفى شبراهور المركزي.

- مدير مستشفى المقاطعة.

- مدير الإدارة الصحية بميت غمر.

شروط التقديم في مديرية الصحة بالدقهلية

وتشترط مديرية الصحة أن يكون المتقدم حاصل على الدرجة الثانية على الأقل، ولديه خبرة كافية، ويتمتع بحسن سير وسلوك، ويتوافق مع شروط شغل الوظيفة طبقا لبطاقة الوصف الوظيفي الخاصة به.

المستندات المطلوبة للتقديم

وحددت المديرية الأوراق المطلوب تقديمها في الوظيفة وجاءت كالآتي:

- السيرة الذاتية.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- رقم الموبايل.

- بريد إلكتروني.

- بيان الحالة الوظيفية موضحاً الوظيفة الحالية للمتقدم، والجزاءات والتقارير السرية.

ويتم تقديم الأوراق في مكتب وزارة الصحة بالدقهلية للوظائف على أن يكون الموعد أقصاه 28 مايو من هذا العام.