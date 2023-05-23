مصرع طفل مجهول الهوية صدمه قطار في القليوبية

شهدت مدينة شبين القناطر، مصرع طفل مجهول الهوية، بعد أنّ صدمه قطار على مزلقان المرصفاوية، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وفاة طفل صدمه قطار في شبين القناطر

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم أمير الكومي رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث على مزلقان المرصفاوية، نتيجة اصطدام قطار بطفل مما أدى إلى وفاة الطفل .

نقل الجثة لمستشفى شبين القناطر العام

انتقل اللواء محمد السيد، مدير إدارة البحث الجنائي وقوة أمنية من مركز شرطة شبين القناطر، وبالفحص تبين أنّ الطفل مجهول الهوية، وأنه عبر المزلقان في أثناء مرور القطار، فصدمه ولقي مصرعه في الحال، وجرى نقل الجثة لمستشفى شبين القناطر العام، وتحرر المحضر اللازم، وصرحت الجهات المعنية بالدفن عقب العرض على مفتش الصحة وتسليمه لذويه.