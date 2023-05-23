تشريح جثة مراهقة توفيت متأثرة بإصابتها بحاله إعياء شديدة في الوايلي

قررت النيابة العامة تشريح جثة مراهقة توفيت إثر إصابتها بحاله أعياء شديدة في ظروف غامضة بالوايلي وإجراء تحليل الكشف عن السموم لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة، وطلبت استدعاء أسرتها لسماع أقوالها ومعرفة إذا كانت تتهم أحدا بالتسبب في الواقعة من عدمه.

إخطارا بوصول فتاة مصابة بحالة إعياء

تلقى مأمور قسم شرطة الوايلي إخطارا من مستشفى الدمرداش بوصول فتاة مصابة بحالة إعياء شديدة ووفاتها داخل غرفة الرعاية المركزة أثناء محاولة إسعافها، وبالانتقال تبين العثور على جثة فتاة تدعى «فريدة.م.ع»، في نهاية العقد الثاني من العمر، وبالفحص تبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية.

وكشفت التحريات بأن المتوفية شعرت بحاله أعياء شديدة وعلى الفور قامت أسرتها بنقلها إلى مستشفى الدمرداش لإنقاذ حياتها، وأضافت التحريات بأنه تم دخولها غرفة الرعاية المركزة إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.