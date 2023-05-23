ضبط كمية من المواد المخدرة وسلاح ناري بحوزة شخصين في الدقهلية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الدقهلية من ضبط شخصين لهما معلومات جنائية يقيمان بدائرة مركز شرطة المنصورة وبحوزتهما كمية من مخدر البانجو تزن 8 كيلوجرامات وكمية من مخدر الحشيش والهيروين وفرد محلي وعدد من الطلقات لذات العيار ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامي والهاتف المحمول للتواصل مع عملائهم والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط حائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

وفي سياق آخر، تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية يقيمون بالقاهرة، وعثر بحوزتهم على كمية من الأظرف وجهاز لاسلكي ومبلغ مالي و2 هاتف محمول وطبنجة صوت، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص في النصب على المواطنين بأسلوب انتحال صفة رجال شرطة، واعترفوا بسرقة مبلغ مالي من أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، باستدعاء المجني عليه تعرف عليهم واتهمهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.