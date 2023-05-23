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ضبط متهم بقتل جاره وإصابة والده وشقيقه في الإسماعيلية

كتب:

محمد بركات وبسمة عبدالستار
12:09 م | الثلاثاء 23 مايو 2023
الأجهزة الأمنية- صورة أرشيفية

الأجهزة الأمنية- صورة أرشيفية

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة القنطرة غرب بمديرية أمن الاسماعيلية بحدوث مشاجرة بدائرة المركز ووجود متوفـى ومصاب.

بالفحص تبين نشوب مشاجرة بين كلٍ من طرف أول أحد الأشخاص مصاب بجروح قطعية، ونجليه مصابيّن بطعنات، وتوفى أحدهما متأثراً بإصابته، وطرف ثان، أحد الأشخاص، وبحوزته سلاح أبيض، جميعهم مقيمين بدائرة المركز وذلك بسبب خلافات الجيرة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأخير، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وذلك لخلافات الجيرة وقرر أنه تعدى على الطرف الأول بالأداة المضبوطة بحوزته فأحدث إصابتهم المُشار إليها والتي أودت بحياة الثاني، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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