بعد الموافقة على تسليم «إف- 16» لأوكرانيا.. مقارنة بين قدراتها والمقاتلات الروسية

بعد قرار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، المفاجئ الذي جاء بعد عدة أشهر من المفاوضات والمحادثات الهادئة، خلال قمة مجموعة السبع في هيروشيما، اليابان، بسماح دول الحلفاء بتوفير الطائرات المقاتلة من الطراز «إف- 16» لأوكرانيا، وتدريب القوات الأوكرانية على كيفية تشغيلها، تسأل الكثير عن ما يميز تلك الطائرات عن غيرها.

وفي هذا السياق ترصد «الوطن» الفرق بين الطائرات المقاتلة الأمريكية من الطراز إف -16و الطائرات المقاتلة السوفيتية من الطراز «سوخوي سو- 27»، و«ميكويان ميج-29».

طائرات مقاتلة أمريكية من طراز إف -16

هي طائرات مقاتلة خفيفة نفاثة، من مقاتلات الجيل الرابع، أنتجتها شركة جنرال ديناميكس الأمريكية.

تتميز تلك الطائرات بمحرك واحد، ومتعدد المهام، إذ جرى تصميمها للقيام بالعديد من عمليات القنص بنجاح كبير، كما أنها دقيقة الإصابة للأهداف، وفقا لوكالة أنباء «أسوشيتد برس» الأمريكية.

صدرت تلك الطائرات للعديد من الدول، لتميزها بقدرتها العالية على المناورة، أذ يصل مداها إلى 3900 كيلومتر.

طائرات مقاتلة سوفيتية من طراز سو-27

هي طائرة مقاتلة صنعت من قبل الاتحاد السوفيتي قديما، وفي الوقت الحالي روسيا تجرى تصنيعها.

صممت الطائرات كمقاتلة تفوق جوي، لمواجهة الطائرات المقاتلة الأمريكية التي ظهرت في بداية السبعينات، مثل «إف -14 توم كات»، و«إف -15 إيجل»، و«إف-16 فالكون»، إذ كان وضع الاتحاد السوفيتي غير قادر على مواجهة الطائرات المقاتلة الأمريكية.

طائرات مقاتلة سوفيتية من طراز ميج-29

بدأ الاستعانة بتلك الطائرات لأول مرة في بداية عام 1977، وهي طائرة مقاتلة من ضمن مقاتلات الجيل الرابع للاتحاد السوفيتي، للقيام بمهمات التفوق والدفاع الجوي.

تستطيع تلك الطائرات حمل نحو 6 صواريخ من طراز «جو-جو أر-73»، وصواريخ من الطراز أر-60، بالإضافة إلى مدفع 30 مم.

تشبه تلك الطائرات إلى حد كبير بالطائرات المقاتلة الأمريكية إف-15 من حيث نوعية المهام.