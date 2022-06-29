إدارة بايدن تعلن دعمها لبيع طائرات مقاتلة من طراز F-16 لتركيا

أعربت إدارة بايدن يوم الأربعاء عن دعمها لإمكانية بيع طائرات مقاتلة من طراز F-16 لتركيا بعد يوم من رفع أنقرة حق النقض "الفيتو" على عضوية فنلندا والسويد في حلف شمال الأطلسي،وفقا لما ذكرت وكالة أنباء رويترز.

وقالت سيليست والاندر، مساعدة وزير الدفاع لشؤون الأمن الدولي في البنتاجون، في مؤتمر صحفي، إن القدرات الدفاعية التركية القوية ستعزز دفاعات الناتو.

وأضافت أن الولايات المتحدة تدعم تحديث تركيا لأسطولها المقاتل لأن ذلك يعد مساهمة في أمن الناتو وبالتالي الأمن الأمريكي وفقا لموقع "يو إس نيوز"

الولايات المتحدة تدعم تحديث تركيا لأسطولها المقاتل

وأضافت "هذه الخطط في طور الإعداد ويجب العمل عليها من خلال عمليات التعاقد لدينا".

وقدمت تركيا طلبًا في أكتوبر إلى الولايات المتحدة لشراء 40 مقاتلة من طراز F-16 من إنتاج شركة لوكهيد مارتن وما يقرب من 80 مجموعة تحديث لطائراتها الحربية الحالية.

ولم تبد واشنطن من قبل أي رأي صريح بشأن البيع باستثناء قولها إن جميع مبيعات الأسلحة يجب أن تمر بالإجراءات القانونية اللازمة.

وفي مارس الماضى، كتبت وزارة الخارجية الأمريكية رسالة إلى بعض أعضاء الكونجرس الأمريكي الذين عارضوا البيع، قائلة إن العلاقات التجارية الدفاعية "المناسبة" مع تركيا ستخدم المصالح الأمريكية.

وتأتي تعليقات والاندر في أعقاب اتفاق لمدة 11 ساعة تم إبرامه يوم الثلاثاء بين تركيا وفنلندا والسويد بعد أربع ساعات من المحادثات، لتفادي مأزق محرج في اجتماع 30 من قادة الناتو بهدف إظهار العزم في مواجهة الغزو الروسي لأوكرانيا.

ووقعت الدول الثلاث على اتفاق رفعت بموجبه أنقرة حظرها على العضوية الفنلندية والسويدية، في حين تعهد المرشحون بعدم دعم حزب العمال الكردستاني ومجموعات وحدات حماية الشعب الكردية، أو شبكة رجل الدين فتح الله جولن التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، والتي تلوم تركيا على فشلها فى محاولة انقلاب 2016.

ورفض المسؤولون الأمريكيون أي إشارة إلى أن واشنطن تدعم طلب الطائرات الحربية لإزالة الاعتراضات التركية على دخول السويد وفنلندا إلى الناتو.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن "الولايات المتحدة لم تقدم أي شيء لتركيا ولم تطلب تركيا أي شيء" كجزء من اتفاقها مع فنلندا والسويد.

وقال المسؤول إن المسؤولين الأمريكيين يشاركون في محادثات فنية جارية بشأن طلب تركيا شراء طائرات مقاتلة أمريكية من طراز إف -16 وسيكون للكونجرس القول الفصل بشأن أي مبيعات من هذا القبيل.

لقاء بين بايدن وأردوغان فى مدريد اليوم

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالرئيس جو بايدن في وقت لاحق يوم الأربعاء.

وانتقد أردوغان، قبل مغادرته متوجها إلى مدريد أمس الثلاثاء، الولايات المتحدة بشأن بيع مقاتلات F-16 ، قائلا إنها تعطل أنقرة.

ولكن بعد مكالمة هاتفية مع بايدن، أصبح بيع الأسلحة الأمريكية إلى تركيا حليفة الناتو محل خلاف بعد أن حصلت أنقرة على أنظمة صواريخ دفاعية روسية الصنع، مما أدى إلى فرض عقوبات أمريكية وكذلك سحب تركيا من برنامج الطائرات المقاتلة F-35 .