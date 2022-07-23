البنتاجون يدرس إمكانية إرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا في المستقبل

تدرس وزارة الدفاع الأمريكية «الينتاجون»، إمكانية إرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا في المستقبل، وقال منسق مجلس الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية، جون كيربي، خلال إفادة عبر الهاتف، الجمعة، إن الوزراة تجري دراسة أولية فيما يتعلق بالتزويد المحتمل لطائرات مقاتلة للأوكرانيين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية

وأضاف كيربي، أنه من غير المتوقع اعتماد القرار في المستقبل القريب، لأنها مهمة صعبة وتستغرق وقتًا، مشيرا إلى مواصلة «البنتاجون»، إرسال الأسلحة والمعدات إلى أوكرانيا ضمن حزم مساعدات واشنطن الأمنية إلى كييف.

4 أنظمة «هيمارس» و580 «فينيكس جوست» مساعدات أمريكية لـ«كييف»

وفي وقت سابق، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، عن حزمة مساعدات عسكرية إضافية بقيمة 270 مليون دولار لـ أوكرانيا، تتضمن 4 أنظمة صواريخ مدفعية عالية الحركة «هيمارس» و580 طائرة مسيرة«فينيكس جوست»

وقالت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، إن حزمة المساعدات الجديدة ترفع إجمالي قيمة مساعدات «واشنطن» الأمنية لـ«كييف» إلى 8.2 مليار دولار منذ بدء الحرب «الروسية الأوكرانية».

ووقعت روسيا وأوكرانيا في مدينة «إسطنبول»، اتفاقًا مع تركيا ومنظمة «الأمم المتحدة» بشأن تصدير حبوب كييف العالقة في موانئ البحر الأسود.

ودعت «واشنطن»، موسكو، إلى تنفيذ سريع للاتفاق، لمنع غرق الأشخاص الأكثر هشاشة في العالم في سوء تغذية أكبر، فيما قالت المسؤولة الثالثة في وزارة «الخارجية الأمريكية»، فيكتوريا نولاند، خلال «منتدى آسبن الأمني»، إن الاتفاق تم صوغه في شكل جيد جدا على صعيد المراقبة.

زيلينسكي: الاتفاق سيسمح بتصدير 20 مليون طن تقريبًا من حصاد 2021

من جانبه، قال رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، إن المنظمة مسؤولة عن احترام الاتفاق.وأضاف زيلينسكي، في كلمته المصورة اليومية، أن الاتفاق سيسمح بتصدير 20 مليون طن تقريبًا من حصاد 2021 وكذلك حصاد العام الحالي 2022، وأشار الرئيس الأوكراني، إلى إمكانية ممارسة «موسكو» استفزازات وتحاول تشويه صدقية جهود كييف والجهود الدولية. ف

وفي وقت سابق، أوضح وزير البنى التحتية الأوكراني أوليكسندر كوبراكوف، أن الاتفاق وقع وفق شرو ط بلاده، مضيفا أنه لم تحصل خيانة، وأشار المسؤول الأوكراني، إلى استعداد أوكرانيا، استئناف عمليات التصدير في غضون بضعة أيام. وتابع زيلينسكي قائلا، إن لدى بلاده الآن حوالى 10 مليارات دولار من الحبوب.

اقتصاديا، خفضت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل بالعملة الأجنبية لأوكرانيا من «سي سي سي» إلى «سي»، موضحة أن البلاد بدأت في عملية مشابهة للتخلف عن سداد الديون السيادية، وذلك نظرا لطلب «كييف» التأخير لمدة عامين عن سداد الديون الخارجية.

وتراجع سعر الخام الأمريكي، عند التسوية دون 95 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ أبريل الماضي، على خلفية إعلان «الاتحاد الأوروبي»، السماح للشركات المملوكة لروسيا، بشحن النفط إلى دول غير أعضاء في الاتحاد بموجب تعديل على العقوبات المفروضة ضد «موسكو».

انخفاض العقود الآجلة لـ«خام برنت» بـ 66 سنتا

وانخفضت العقود الآجلة لـ«خام برنت» 66 سنتا أو 0.6% لتسجل عند التسوية 103.20 دولار، كما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.65 دولار أو 1.7% ليحقق 94.70 دولار للبرميل.

وأضافت «واشنطن»، على لسان رئيسها، جو بايدن، أن وضع سقف لأسعار النفط الروسي سيسمح لـ«واشنطن» بخفض أسعار الوقود في البلاد، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

الرئيس الأمريكي: سعر البنزين ينخفض لـ 38 يوما على التوالي

وأكد الرئيس الأمريكي، خلال اجتماع مع مساعديه، بذل كل في وسعه خلال الأسابيع المقبلة بهدف خفض أسعار الوقود. وأوضح بايدن، أن سعر البنزين ينخفض لـ 38 يوما على التوالي، داعيا الشركات للاستفادة من الأرباح القياسية بهدف تطوير القدرات الإنتاجية وقدرات التكرير.