قال عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، عن موعد ظهور نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 في محافظة مطروح، إنها متاحة الآن داخل المدارس، بعد أن جرى الانتهاء من الامتحانات وأعمال الرصد والتصحيح، واعتمادها وإخطار الإدارات التعليمية بها بنطاق المحافظة في سيوة والسلوم وسيدي براني والنجيلة ومرسى مطروح والضبعة والعلمين والحمام وبنجر السكر.

موعد ظهور نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 في محافظة مطروح

وعن موعد ظهور نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 في محافظة مطروح، فالنتيجة يمكن للطلاب وأولياء أمورهم الحصول عليها من المدارس إذ جرى تعليقها بها، بحسب وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، في تصريح خاص لـ«الوطن»، ويجري تسليم شهادات النجاح لجميع الطلاب أو أولياء الأمور، موضحًا بها درجات كل مادة والمجموع الكلي للعام الدراسي يتضمن الترمين الأول والثاني.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، أنّ النتائج جرى إعلانها فور الانتهاء منها وأعمال التصحيح ورصد المواد، وكانت عمليات التصحيح تجرى بشكل يومي عقب الانتهاء من امتحان كل مادة على حدة، ويتم الرصد أولًا بأول في الكونترولات من خلال لجنة النظام والمراقبة.

نتائج امتحانات مدارس مطروح

ويجري حاليًا، العمل على نتائج الصفوف التي لم تُعلن نتائجها بعد، ومنها الصفين الرابع والخامس الابتدائي، والأول والثاني الثانوي، وستُعلن النتائج عقب اعتمادها في جميع المدارس علي مستوى المحافظة، ونشرها على الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بمطروح.