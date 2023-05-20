كشف الدكتور محمد عبد التواب، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، أنّ نتيجة امتحانات الصف السادي الابتدائي الترم الثاني 2023 في محافظة بني سويف، ستُعلن عقب الانتهاء من التصحيح والرصد والمراجعة مباشرة، بجميع المدارس الابتدائية في المحافظة، إذ انتهى الطلاب من أداء الامتحانات الخاصة بهم خلال منتصف الأسبوع الماضي، دون أدنى شكاوى من أعمال سير الامتحانات.

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023 بمحافظة بني سويف

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم في بني سويف، إنّ نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023، تتبع الإدارات التعليمية ومختلفة من مدرسة إلى أخرى، وستُعلن داخل كل مدرسة فور الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد والمراجعة مباشرة.

موعد نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023 بمحافظة بني سويف

وأشار وكيل تعليم بني سويف، إلى أنه جرى التوجيه إلى كل الإدارات التعليمية، بعدم الإعلان عن نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023 محافظة بني سويف، إلا بعد المراجعة الدقيقة لكراسات الإجابة والرصد، ومتابعة الموجهين لدميع مراحل التصحيح، مع التأكيد على عدم ترك أي جزئية في السؤال دون تصحيح.

ختام امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني في بني سويف

واختتمت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، الثلاثاء الماضي امتحانات الصف السادس الابتدائي في جميع مدارس المحافظة بمادة الرياضيات، وسط إجراءات تضمنت تقليل الكثافات الطلابية داخل اللجان، التزامًا بالإجراءات الاحترازية.

تواصل امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة بني سويف

وواصلت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، امتحانات الشهادة الاعدادية، وسط إجراءات مشددة بتخفيض الكثافات الطلابية داخل اللجان، والالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية التي تضمنت الالتزام بالمواصفات العامة والخاصة للورقة الامتحانية، والصادرة من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، والتأكد من خلو الأسئلة من الأخطاء اللغوية لجميع اللغات، وعدم تكرارها، ومناسبة الوقت المخصص للإجابة على جميع الأسئلة، والبعد عن الأسئلة ذات الطابع الديني والسياسي مع ضرورة مراجعة المادة العلمية فنيًا.