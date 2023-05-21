ينتظر الآلاف من الطلاب وأولياء أمورهم، رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 الترم الثاني في المحافظات، لمعرفة موعد ظهور النتيجة، والاستعداد لتقديم لأبنائهم للمرحلة الإعدادية.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 الترم الثاني في المحافظات في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023

وخصصت وزارة التربية والتعليم رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 في جميع المحافظات من خلال بوابة التعليم الأساسي، والتي يجرى إتاحة نتيجة طلاب الصف السادس الابتدائي بجميع المحافظات من خلالها فور ظهورها.

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023

وأعلنت محافظة القاهرة رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023، والحصول عليها بسهولة ويسر من خلال بوابة التعليم الأساسي من خلال الضغط هنا، عبر إدخال الرقم القومي، والمرحلة الدراسية، والعام الدراسي، والصف الدراسي، والفصل الدراسي، ثم الضغط على عرض النتيجة.

نتيجة الصف السادس الابتدائي محافظة الدقهلية

وفيما يخص نتيجة الصف السادس الابتدائي محافظة الدقهلية من المقرر أن يجرى إعلانها من خلال البوابة التعليمية للمحافظة، فور الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد والمراجعة، وجمع درجتي الترم الأول والثاني، إذ تتاح في رابط المديرية من خلال الضغط هنا.

نتيجة الصف السادس الابتدائي محافظة الغربية

ومن المقرر أن تُعلن نتيجة الصف السادس الابتدائي محافظة الغربية عبر البوابة الإلكترونية لمديرية التربية والتعليم، وذلك من خلال الضغط هنا.

موعد ظهور نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023

وقال أحمد سالم المسؤول الإعلامي بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ القائمين على التصحيح يكثفون من أعمال الرصد والمراجعة وجمع درجات الترم الأول والثاني معًا، تمهيدًا لإعلان نتيجة شهادة الصف السادس الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس 2023 موضحًا أنّها يجرى الإعلان عنها في المدارس وتخصيص رابط لها من المديرية فور الانتهاء من أعمال التصحيح.