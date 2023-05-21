خطوات الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023 بسوهاج

ظهرت نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023 في محافظة سوهاج عقب الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدراجات بالمواد المختلفة، ليتم تجميع النتيجة كاملة لكل طالب بكشوف النتيجة النهائية داخل 11 إدارة تعليمية، بينها إدارات طما وطهطا والمنشأة ودار السلام وجهينة والمراغة وسوهاج وأخميم والبلينا وساقلتة وجرجا وفقا لحديث الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج لـ «الوطن».

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023

أوضح وكيل تربية وتعليم سوهاج، أن النتيجة أصبحت جاهزة بالمدارس وبالإدارات التعليمية المختلفة، حيث جرى الانتهاء من رصدها ويمكن للطلاب الحصول عليها بداية من غدا الأحد، فضلا عن نتيجة سنوات النقل بالمرحلة الابتدائية، ومنها نتيجة الصف الخامس الابتدائي ونتيجة الصف الرابع الابتدائي.

طريقة الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية بسوهاج

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، أنه يمكن الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023 في سوهاج بعدة خطوات وطرق حددها فى،

-من خلال المدرسة التابع لها الطالب حيث يستطيع التلميذ أوولي أمرة الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية فقط بالاسم أو رقم الجلوس من المدرسة التابع لها الطالب.

-من خلال كشف النتيجة الذي سيعلن صباحا بالمدارس بمكان واضح.

-من خلال الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، حيث أن الشهادة الابتدائية يتم توفير نتيجتها بالإدارات داخليا.

ضوابط الامتحانات بسوهاج

وكانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج أعلنت عن ضوابط محددة لسير امتحانات المرحلتين الابتدائية والإعدادية في الفصل الدراسي الثاني، على الطلاب وأعضاء اللجان الامتحانية ومنها تطبيق الإجراءات الاحترازية التي حددتها مديرية الصحة في سوهاج، وإعلان الجدول بمكان ظاهر للطلاب ومنع اصطحاب الهاتف المحمول أو أي مواد ورقية تخص المادة محل الامتحان.