مصرع طالبة جامعية في حادث سير بالإسكندرية 

لقيت طالبة جامعية بالفرقة الثالثة بكلية التربية الرياضية بنات جامعة الإسكندرية، مصرعها في حادث مروري بشوارع الإسكندرية، بعد أنّ صدمتها سيارة مسرعة شرق المحافظة، فيما تكثف الجهات الأمنية من تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

بدأت الواقعة، بتلقي اللواء خالد البروي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث مروري بمنطقة سموحة شرق المحافظة، وأسفر عن وفاة طالبة جامعية.

تفاصيل مصرع طالبة جامعية في الإسكندرية

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال المرور رفقة سيارة إسعاف، إلى موقع الحادث، وجرى التأكد من صحة الواقعة، إذ تبين أنه في أثناء خروج الطالبة من أحد المولات الشهيرة بمنطقة سموحة، صدمتها سيارة مسرعة.

بالكشف عن هوية الطالبة، تبين أنها تدعى بسنت حسام أبازيد، طالبة في الفرقة الثالثة بكلية التربية الرياضية، بجامعة الإسكندرية.

وجرى تسيير الحركة المرورية ورفع آثار الحادث، ونقل الطالبة المتوفاة إلى مشرحة مستشفى رأس التين، بوسط الإسكندرية، فيما تباشر جهات التحقيق المعنية تحقيقاتها حول الواقعة لمعرفة ملابسات الحادث.

جامعة الإسكندرية تنعى الطالبة

وأصدرت جامعة الإسكندرية، بيانًا نعت فيه الطالبة المتوفاة بسنت حسام أبا زيد، وتقدمت نيابة عن أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين في الكلية، بخالص العزاء لأسرتها.